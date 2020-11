Zien we straks weer Nederlands spektakel in Kortrijk? Kijk live vanaf 13.30u

11:45 11 uur 45. Brand titelverdedigster. Lucinda Brand won vorig jaar een spektakelrijke Urban Cross in Kortrijk. De toenmalige Nederlandse kampioene haalde het in een sprint van Alvarado. Worst werd derde. Sanne Cant (toen nog in de regenboogtrui) viel net naast het podium. . Brand titelverdedigster Lucinda Brand won vorig jaar een spektakelrijke Urban Cross in Kortrijk. De toenmalige Nederlandse kampioene haalde het in een sprint van Alvarado. Worst werd derde. Sanne Cant (toen nog in de regenboogtrui) viel net naast het podium.

11:43 11 uur 43. Geen Laura Verdonschot . Zoek vandaag niet naar Laura Verdonschot, Blanka Kata Vas, Alice Maria Arzuffi en Eva Lechner. Zij zijn al richting Tsjechië vertrokken waar morgen de eerste wereldbekermanche op het menu staat.

11:41 11 uur 41. Wat kunnen de Belgen? In de Koppenbergcross was Lotte Kopecky zowaar de beste Belgische renster met een 11e plek. Vandaag komt de Flandrienne van 2020 niet meer aan de start, dus zal het uitkijken zijn naar wat Sanne Cant kan klaarspelen. Vorig weekend sprokkelde ze nog een 5e plek, zit er vandaag meer in?

11:39 11 uur 39. Urban Cross Kortrijk. De Urban Cross in Kortrijk is de tweede manche in de X²O-trofee. De Koppenbergcross werd een prooi voor de Nederlandse Annemarie Worst. Maar zij zal vandaag opnieuw stevige concurrentie krijgen uit eigen land, waar zowel Alvarado en Brand ook flink op dreef zijn.