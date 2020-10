Kopecky crosst ook op de Koppenberg: "Het bolt voor geen meter"

Door de vele afgelastingen kan ik nu crossen, want mijn planning verandert er niet door. Ik wou echt nog op de Koppenberg rijden, maar nadien neem ik wellicht eventjes rust. Mijn hele winteragenda is leeg, ik ga de tijd dan ook gebruiken om goed te rusten.

18 uur 32. Door de vele afgelastingen kan ik nu crossen, want mijn planning verandert er niet door. Ik wou echt nog op de Koppenberg rijden, maar nadien neem ik wellicht eventjes rust. Mijn hele winteragenda is leeg, ik ga de tijd dan ook gebruiken om goed te rusten. Lotte Kopecky.

Ik ben woensdag het parcours gaan verkennen. Dat viel wel mee want ik heb me goed geamuseerd. Maar het is wel super lastig, het bolt voor geen meter. Het wordt afwachten hoe ik er uit de verf zal komen.

18 uur 25. Ik ben woensdag het parcours gaan verkennen. Dat viel wel mee want ik heb me goed geamuseerd. Maar het is wel super lastig, het bolt voor geen meter. Het wordt afwachten hoe ik er uit de verf zal komen. Lotte Kopecky.

18:23

18 uur 23. Kopecky opnieuw het veld in. Lotte Kopecky, de Belgische kampioene op de weg, springt zaterdag voor de tweede keer dit veldritseizoen op haar crossfiets. Bij haar debuut, vorig weekend in Ruddervoorde, werd Kopecky 38e. Onderweg moet ze ook enkele keren met pech afrekenen. Haar passage in Ruddervoorde deed Kopecky alvast zin krijgen in meer. Zo besliste ze deze week om zaterdag ook te starten in de Koppenbergcross, de eerste echte klassieker van dit speciale veldritseizoen. .