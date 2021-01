Wereldkampioene Alvarado rekent af met Brand na pittige tweestrijd

14:27 14 uur 27. Na een eenzame cross eindigt Clara Honsinger nog als zevende. Yara Kastelijn is achtste, voor Manon Bakker en Laura Verdonschot. . Na een eenzame cross eindigt Clara Honsinger nog als zevende. Yara Kastelijn is achtste, voor Manon Bakker en Laura Verdonschot.

Cant vijfde. Sanne Cant is de eerste Belgische met een 5e plek. Ze lijkt op weg naar een vierde plek, maar mispakt zich in de sprint aan de Nederlandse Van Empel. Worst is zesde.

Alvarado wint pittige tweestrijd! Ceylin Alvarado behoudt haar kloofje op Brand en komt solo over de finish. Brand volgt op 3". Denise Betsema vervolledigt het podium met een derde plek, op 18".

15 meter. Bij de looppassage moet Brand 15 meter goedmaken, dat lijkt te veel.

Alvarado duikt als een speer naar beneden. Wereldkampioene Alvarado duikt als een speer naar beneden en neemt zo een lengte op Brand. Is dit hét sleutelmoment?

Alvarado neemt de koppositie over na een stukje stompen. Brand wil er weer over, maar de wereldkampioene laat zich niet doen.

Brand op kop. Brand zet zich op kop, Alvarado zit op vinkentouw in het wiel van haar landgenote. Zijn we op weg naar een sprint?

In de achtervolging heeft Cant afscheid genomen van Wordt en Van Empel. Is ze op weg naar een mooie vierde plek?

Duel Brand/Alvarado? Tijdens een stukje klimwerk is Alvarado duidelijk de betere en pakt ze een paar meters voorsprong. Maar Brand is niet van plan het zomaar op te geven, ze komt terug!

Betsema laat een gaatje. Brand legt een moordend tempo op, Betsema hangt aan de rekker.

We schakelen over op één. Over enkele seconden schakelen we over van Canvas naar één. Zit u al een tijdje op deze pagina? Klik dan even op de refresh-knop.

Brand zal er alles aan doen om de koppositie nu vast te houden. Michel Wuyts

Alvarado gaat in de laatste ronde nog voor een nieuwe fiets. Dat levert haar de derde plek een een extra inspanning op.

Laatste ronde! Nog één ronde te gaan! De podiumplaatsen lijken vast te liggen, zonder ongelukken. Enkel de volgorde ervan moet nog worden bepaald. Het achtervolgende groepje met Cant, Worst en Van Empel volgt op 42".

Het achtervolgende groepje met Cant, Worst en Van Empel volgt op 42".

Betsema komt wel terug, daar is ze te goed voor vandaag. Paul Herygers

Brand beent Alvarado weer bij en zoekt de koppositie op. Ze wil duidelijk niet dat Betsema terugkomt, want ze jaagt het tempo enorm de hoogte in.

14:11 Betsema valt in omheining. Op dezelfde plek waar Alvarado vorige ronde tegen de netten viel, gaat nu ook Betsema er even bij liggen. Alvarado krijgt zo een gaatje, Brand achtervolgt, Betsema 5 meter erachter.

De Amerikaanse Clara Honsinger vinden we intussen terug op plek 9. Maar de 23-jarige heeft altijd een goeie laatste ronde in de benen.

Halfweg. De Nederlandse kopgroep heeft nu 2 rondes achter de kiezen, nog 2 te gaan. De achtervolgers hebben nu 20" aan hun rekker.

Cant jaagt op koptrio. In de achtervolging probeert Belgisch kampioene Sanne Cant de bakens te verzetten, maar veel dichter lijkt ze niet te komen op de leiders. Worst en Van Empel zitten in haar wiel.

14:04 Alweer schuiver van Alvarado. De wereldkampioene kent een lastige tweede ronde, want voor de tweede keer gaat ze halvelings onderuit. Deze keer in een glibberige bocht.

Ondanks het schuren van de schijfremmen wordt er niet veel gewisseld. Christophe Vandegoor.

14:00 Alvarado rijdt zich vast. Op de schuine kant hangt wereldkampioene Alvarado even in de omheining. Zonder veel erg, want het drietal is alweer samen op pad.

Trio. Lucinda Brand schakelt een versnelling hoger en dicht de kloof op Betsema en Alvarado. De vrouw in vorm probeert meteen de koppositie te nemen, maar dat laat Betsema niet gebeuren.

Einde ronde 1. Het kopduo gaat de tweede ronde in, Brand volgt op 4". De achtervolgende groep wordt geleid door Worst op 15". Ook Cant, Van Empel en Bakker zitten in het wiel van de Nederlandse.

13:53 10". Betsema en Alvarado hebben wat afstand genomen van Brand, de achtervolgers hangen op 10".

Betsema blijft het tempo regelen, Alvarado en Brand plakken in haar wiel. Daarna volgt een klein gaatje.

Sanne Cant kent een redelijke start en nestelt zich op een negende plek.

13:45 Start! Hup, de vrouwen trekken 2021 op gang! Denise Betsema is het snelst weg, Alvarado volgt in het wiel, net als de rest van het pak.

Geen Kata Blanka Vas. Zoek vandaag dan toch niet naar de Hongaarse kampioenentrui van Kata Blanka Vas, de winnares van Bredene. Vas past voor de cross in Baal.

Het parcours ligt een klein beetje beter voor Alvarado, wat technischer. Het zou best wel kunnen dat de winnares vandaag eens iemand anders dan Brand zal zijn. Sven Nys.

Het is een beetje zoals we Baal kennen: blubber. Annemarie en Denise klimmen sterk en de techniek van Ceylin komt op dit parcours zeker van pas. Lucinda Brand.

Brand: "Het is een beetje zoals we Baal kennen: blubber".

Het is een mooie dag vandaag met een mooie wedstrijd. Een heel technisch parcours. Iedereen wordt hier op zijn plek gezet. Ik ben heel benieuwd. Denise Betsema

Betsema: "Ben heel benieuwd, ik heb hier nog nooit eerder gekoerst".

Honsinger: "Waar ik vandaan kom is veldrijden heel populair, we hebben hetzelfde Belgische weer".

Het zal zwaar worden. Een duel tussen mij en Brand? Je zou het bijna vanzelfsprekend noemen, maar elke koers is anders. Ceylin Alvarado.

Alvarado: "Verwacht een hele zware strijd".

Om 22u lag ik al in mijn bed. Home Alone gekeken en dan gaan slapen. Vandaag is het een verraderlijk parcours. Lastig om een grip op te krijgen. We zullen wel wat spectaculaire beelden krijgen vandaag. Sanne Cant bij Sporza.

Wat je me dit jaar mag wensen? Veel geld. Neen, een goede gezondheid is in deze tijden het belangrijkst. Sanne Cant bij Sporza.

Cant: "Gisteren Home Alone gekeken en dan gaan slapen".

Livestream om 13.30u. Bij Sporza zit u op de eerste rij en volgt u de GP Sven Nys van start tot finish. Starten doen we om 13.30u op Canvas. Om 14.15u schakelen we over naar één. Ook op deze pagina en in de Sporza App kan u de cross met livestream volgen.

10:39 Het parcours in Baal.

Oranje is weer terug. In Bredene namen de Nederlandse toppers een korte pauze om vervolgens het nieuwe jaar weer fris in te duiken. Dat doen ze vandaag in Baal. Vorig jaar won Alvarado, maar dit jaar lijkt Brand dé vrouw in vorm, al zal ze het zeker weer niet cadeau krijgen. Brand en Alvarado krijgen concurrentie uit eigen land van Denise Betsema, Annemarie Worst en Yara Kastelijn. Ook Sanne Cant en Alicia Franck (2e en 3e in Bredene) proberen een goede uitslag te rijden vandaag. Winnares in Bredene, Kata Blanka Vas, is ook van de partij in Baal, net als de Amerikaanse revelatie Clara Honsinger.

Vorig jaar won Alvarado, maar dit jaar lijkt Brand dé vrouw in vorm, al zal ze het zeker weer niet cadeau krijgen. Brand en Alvarado krijgen concurrentie uit eigen land van Denise Betsema, Annemarie Worst en Yara Kastelijn.

Ook Sanne Cant en Alicia Franck (2e en 3e in Bredene) proberen een goede uitslag te rijden vandaag. Winnares in Bredene, Kata Blanka Vas, is ook van de partij in Baal, net als de Amerikaanse revelatie Clara Honsinger.

