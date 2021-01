LIVESTREAM: Sluipt Denise Betsema in Hamme dichter bij Lucinda Brand?

11:15

11 uur 15. 3 op een rij voor Alvarado? Lucinda Brand is dan wel de autoritaire leidster in de X²O-trofee, toch wacht ze al even op een zege in het regelmatigheidscriterium. In Baal en Herentals was wereldkampioene Alvarado telkens de beste, in Antwerpen won Betsema in het zand. Welke Nederlandse wint vandaag, of stijgt Belgisch kampioene Sanne Cant onverwacht boven zichzelf uit, één week voor het WK? .