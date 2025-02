LIVESTREAM (10.50 uur): vullen Belgische junioren WK-mandje met extra eremetaal?

Belgische kansen

Wat mogen we verwachten van de Belgische junioren?



"Met Giel Lejeune, Arthur Van Den Boer en Mats Vanden Eynde hebben we 3 troeven voor het podium", aldus bondscoach Angelo De Clercq.



"Lejeune is een eerstejaarsjunior, stond een tijdlang op kop in de Wereldbeker en pakte in het begin van de kerstperiode uit in Hulst: hij won toen met bijna een halve minuut voorsprong. Dat is dus veelbelovend."



"Van Den Boer was heel sterk in de periode rond het BK. Vanden Eynde eindigde vorig weekend 2e in Hoogerheide. Het zal afhangen van de vorm van de dag wie van die 3 Belgen hopelijk op het podium staat."