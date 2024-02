Michael Vanthourenhout is nieuwsgierig naar mixed relay: "1 ronde alles geven of 3 rondes op gemak, dat maakt me niet uit"

Michael Vanthourenhout is een opvallende naam in de selectie van de mixed relay. "Ik heb er nog nooit aan deelgenomen. Toen Sven me vroeg om mee te doen, was ik wel nieuwsgierig om te weten hoe het eraan toegaat."



Veel eliterenners zoals de Nederlanders staan niet te springen om voor hun individuele wedstrijd de gemengde aflossing mee te pikken. Maar Vanthourenhout ziet enkel maar voordelen aan zijn deelname.





"Ik moest het parcours sowieso vandaag of morgen verkennen. Als ik dan 1 rondje vol doe of 3 rondes op het gemak, dat maakt me niet zoveel uit."





"Daarnaast is de mixed relay ook goed om al eens te ondervinden hoe snel de bochten in cross genomen worden."