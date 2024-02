LIVESTREAM: Van der Poel bouwt zijn rijk mondjesmaat uit, Vanthourenhout strijdt voor brons

Mathieu van der Poel was gisteren al eens komen verkennen in Tabor, maar zag dat het parcours vandaag wat meer was opgedroogd. "Het bolt nog slechter, dus het is nog lastiger", vertelde de titelverdediger.



"Ik vind het niet erg. Een paar jaar geleden was ik er minder blij mee geweest, maar nu is het hoe zwaarder, hoe liever."



Zal de Nederlander over de balkjes springen? "Ik heb het nog niet in mijn hoofd gehaald", lacht hij. "De aanloop is zo slecht geworden dat het niet mogelijk is."