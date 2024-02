Belgische beloften (en medaillehoop) wrijven in handen tijdens verkenning: "Omloop is in ons voordeel"

De topfavoriet bij de beloften komt op papier uit Nederland met Tibor del Grosso. Maar de Belgen hebben vertrouwen getankt tijdens de parcoursverkenning donderdag.



"Del Grosso houdt van snelle omlopen. Maar zoals het parcours er nu bij ligt, is dat in het voordeel van Emiel (Verstrynge) en mij", glundert Europees kampioen Jente Michels.



"Op de top van de bodem ligt een klein laagje modder, de ondergrond zelf is nog bevroren. Mocht het de komende dagen beginnen te dooien, dan zal de omloop er heel zwaar bij liggen."



Hoe willen de Belgen Del Grosso lam leggen? "Tibor start altijd heel snel waardoor hij ons perte totale rijdt in de 1e ronde. Als we van bij de start in zijn wiel rijden, zal dat hem nerveus maken. Dan zal hij misschien foutjes beginnen te maken", doet Michels de tactiek uit de doeken.



"Als we als Belgen 1 pact vormen, kunnen we echt wel iets doen tegen Tibor."