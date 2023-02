Het WK-weekend wordt vrijdag geopend met de Mixed Team Relay

clock 17:22

17 uur 22. Mixed Team Relay. De gemengde aflossing werd vorig jaar in Fayetteville voor het eerst georganiseerd, al was het toen een test en geen officieel WK. Italië klopte de VS en ons land. In Hoogerheide is Laurens Sweeck de aanvoerder van het zestal. Elke renner rijdt 1 ronde en lanceert de volgende deelnemer bij het wisselpunt. De bondscoaches mogen de startvolgorde zelf bepalen. .