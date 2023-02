Eendracht bij de Belgische junioren: "Goud kan als we koersen als één blok"

clock 14:38 14 uur 38. Misschien duiken er wel jongens op die we nooit in de Wereldbeker hebben gezien in de top tien en krijgen we een verrassing. Dat kan altijd, zo heel veel wedstrijden rijden we niet tegen elkaar op internationaal niveau. Bij de junioren is het altijd moeilijk voorspellen. Yordi Corsus. Misschien duiken er wel jongens op die we nooit in de Wereldbeker hebben gezien in de top tien en krijgen we een verrassing. Dat kan altijd, zo heel veel wedstrijden rijden we niet tegen elkaar op internationaal niveau. Bij de junioren is het altijd moeilijk voorspellen. Yordi Corsus

clock 14:37 14 uur 37. Er steekt niet één iemand bovenuit in de Belgische selectie. We zullen rijden zoals we dat ook doen in de Wereldbekers: samen. Als er een Belg vooruit zit, gaan we het gaatje niet dichten. We moeten slim koersen. We hebben de kans om goud te winnen met onze ploeg, maar dan moeten we wel als één blok rijden. Wies Nuyens. Er steekt niet één iemand bovenuit in de Belgische selectie. We zullen rijden zoals we dat ook doen in de Wereldbekers: samen. Als er een Belg vooruit zit, gaan we het gaatje niet dichten. We moeten slim koersen. We hebben de kans om goud te winnen met onze ploeg, maar dan moeten we wel als één blok rijden. Wies Nuyens

clock 14:37 14 uur 37. De visie van de bondscoach. De topfavoriet: Léo Bisiaux (Fra). "Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden." Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken." De Belgische medaillekansen: "We hebben vier landgenoten die kunnen meestrijden voor de wereldtitel en het podium: Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe , Seppe Van den Boer en Wies Nuyens . Internationaal draaien ze elke week mee met de top." "In een gesloten wedstrijd kunnen we als sterk blok het overwicht hebben. Je kan de jongens voor de start niet vragen om hun kansen op te offeren. Maar als ze zien dat ze zelf niet kunnen winnen, zijn ze verstandig genoeg om elkaar te helpen." . De visie van de bondscoach De topfavoriet: Léo Bisiaux (Fra). "Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden."



Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken."





"Hij won dit seizoen bijna elke cross waar hij aan de start kwam. Enkel de voorbije 2 wedstrijden (Besançon en Benidorm) kon Bisiaux door pech geen resultaat rijden." Het parcours en het weer spelen dit weekend niet helemaal in de kaart van de Fransman. "Bisiaux komt het best tot zijn recht op een parcours waar een natuurlijke schifting plaatsvindt. Door het droge weer zullen we in Hoogerheide een gesloten wedstrijd krijgen. Bisiaux zal dan als favoriet zelf de koers moeten openbreken." De Belgische medaillekansen: "We hebben vier landgenoten die kunnen meestrijden voor de wereldtitel en het podium: Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Seppe Van den Boer en Wies Nuyens. Internationaal draaien ze elke week mee met de top."



"In een gesloten wedstrijd kunnen we als sterk blok het overwicht hebben. Je kan de jongens voor de start niet vragen om hun kansen op te offeren. Maar als ze zien dat ze zelf niet kunnen winnen, zijn ze verstandig genoeg om elkaar te helpen."