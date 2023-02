LIVE: Mathieu van der Poel: "Ik zal heel goed moeten zijn om Van Aert te kloppen"

clock 12:52 12 uur 52. Wout van Aert: "Je voelt de wind ondanks het publiek". Wout van Aert: "Je voelt de wind ondanks het publiek"

clock 12:52 12 uur 52. Ik denk dat Mathieu van der Poel snel zal openen. Wout van Aert

clock 12:51 12 uur 51. Ook Wout van Aert heeft het parcours bestudeerd. "Ik heb genoten", zegt hij over de sfeer in Hoogerheide. "Het rondje is niet meer te vergelijken met gisteren. Het droogt volledig op, het is een pak sneller. Voor mij is dat oké. Dat was ook te verwachten door de zon en de wind." Wat verwacht Van Aert van de start? "Ik hoop dat die niet cruciaal is, dat ik snel vooraan zit. Waar ik zal postvatten? Daar heb ik al een idee over."

clock 12:49 12 uur 49. We proberen ons ding te doen voor Wout van Aert. Michael Vanthourenhout

clock 12:47 12 uur 47. Michael Vanthourenhout: "Stress neemt toch wat toe, een gezonde spanning"

clock 12:44 12 uur 44. Een snelle omloop ligt me. Dit is beter voor mij. Laurens Sweeck

clock 12:44 12 uur 44. Laurens Sweeck: "Door de wind wordt het droger en droger: we gaan naar een snel en tactisch WK"

clock 12:38 12 uur 38. Hij heeft zich eindelijk laten zien: Mathieu van der Poel heeft nu pas verkend. "Dat doe ik altijd bij de andere crossen, daarom hier ook. Er is niet zo veel speciaal aan het parcours. De omstandigheden zijn redelijk droog. Na 3 rondjes weet ik genoeg." En dat is? "Ik had gehoopt dat het iets meer zou schuiven, maar het zal alleen maar droger worden. Het is nog lastig, maar niet supertechnisch. En de fouten worden afgestraft." "De balkjes? Iedereen kan springen, ik denk niet dat dat het verschil zal maken. Ook de bandenkeuze niet."

clock 12:37 12 uur 37. Mathieu van der Poel: "Beter geslapen dan bij vorig WK? Dat was niet zo moeilijk"

clock 12:37 12 uur 37. Ik hoop dat we een duel krijgen, maar we hebben al gezien dat het mogelijk is om er bovenuit te steken. Ik zal heel goed moeten zijn om Wout van Aert te kloppen. Ik heb alles kunnen doen wat ik wilde, hopelijk sta ik er. Mathieu van der Poel

clock 12:12 12 uur 12.

clock 11:34 11 uur 34. De massa is nu al op post.

clock 10:56 10 uur 56. Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys. . Er is nu al een massa volk aanwezig in Hoogerheide en er is nog een extra factor om rekening mee te houden: de wind blaast krachtig. Die staat in de finale (aan de finish) ook in het voordeel. "De koers zal niet stilvallen", voorspelt Sven Nys.

clock 10:25 10 uur 25. "Voordeel voor Van der Poel dat bijna nergens aan bod kwam". Op basis van de resultaten dit seizoen is Wout van Aert in het voordeel tegenover Van der Poel. Maar onze radiocommentator Christophe Vandegoor haalt een argument voor Van der Poel aan dat in weinig voorbeschouwingen aan bod kwam. "In januari heeft Van der Poel in dat bekende hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet." In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor.



"In januari heeft Van der Poel in dat bekende hotel met hoogtekamers geslapen in Denia (Spanje). Van der Poel is dus al op hoogtestage geweest voor dit WK, Van Aert niet."



In zo'n hoogtekamer kan je met een druk op een knopje een hoogte nabootsen tot 4.500 meter. "Dat kan dus een extra voordeel zijn voor Van der Poel in de strijd om de wereldtitel", zegt Vandegoor.

clock 10:23 10 uur 23. Zal Van der Poel behoedzaam starten en het risico lopen dat andere Belgen het hazenpad kiezen? Of gooit de Nederlander meteen een bommetje? En vooral: wat doet Van Aert? Christophe Vandegoor (op Radio 1)

clock 10:04 10 uur 04. 15.05 u. Om 15.05 u gooien de profs al hun kaarten op tafel. Voor het uur van de waarheid zullen de profs het parcours in een grijs Hoogerheide nog eens inspecteren. Voor Mathieu van der Poel wordt het een eerste kennismaking.