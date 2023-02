Zorgen Belgische beloften voor WK-medaille? "We hebben 6 à 7 Belgen voor podium"

12 uur 11. Extra Time Cross over de beloftewedstrijden.

Hopelijk moet ik die trui niet afgeven. Ik ben 110 procent gemotiveerd. Ik zie het enorm zitten en dit parcours zou me wel moeten liggen. Het gelijkt een beetje op Fayetteville: snelle bochten en techniek speelt minder een rol.

20 uur 06. Hoe luidt de voorspelling van bondscoach Sven Vanthourenhout? "Een Belgisch podium zoals vorig jaar zou een droom zijn. Maar ik denk dat de Nederlanders Tibor del Grosso en David Haverdings klaar zullen zijn om in eigen land een podiumplek te bemachtigen." "Naast Thibau Nys hebben we nog 4 landgenoten die wereldkampioen kunnen worden. Europees kampioen Emiel Verstrynge en titelverdediger Joran Wyseure hebben allebei liever een lastiger parcours, maar hebben toegewerkt naar dit WK en zijn er klaar voor." "Ook Belgisch kampioen Witse Meeussen zal meedoen voor de zege en het podium. Hij is de meest regelmatige van allemaal, maar ook meestal diegene die net niet wint. Jente Michels is een jaartje jonger dan al die mannen en zal ook vooraan meedoen." .