Thibau Nys juicht de regen toe: "Kan niet ontkennen dat ik het graag heb"

12 uur 31. Thibau Nys: "Ik voel heel veel stress". Thibau Nys topt het favorietenlijstje. "Ik voel heel veel stress, maar het is op een manier dat ik er niet onder lijd. Het is niet erg om met dit gevoel naar de start te gaan", zegt hij. Waar ligt de moeilijkheid dan? "Het is een parcours waar je gemakkelijk in het wiel kunt zitten. Ik zou een bom kunnen laten vallen, maar dan zit je daar alleen maar te dabberen. Misschien wacht ik wel tot in de laatste ronde." .