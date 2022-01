WK Veldrijden: kijk om 19.20u naar de mixed team relay, aantal renners aangepast naar 4 per land

19:24

19 uur 24. Slechts 7 landen, 4 deelnemers per land. De belangstelling was niet te groot voor het nieuwe kindje van de UCI en door de coronagevallen bij enkele landen was er nog wat meer gesnoeid in het deelnemersveld. De UCI past daardoor het reglement op de valreep aan. Er hoeven slechts 4 in plaats van 6 renners te starten. De landen die zullen deelnemen: België, Canada A, Canada B, Tsjechië, Italië, VS A en VS B. Bij de Belgen vallen Kenay De Moyer en Fleur Moors af. Daan Soete, Kiona Crabbé, Alicia Franck en Niels Vandeputte dompelen zich wel onder in het nieuwe bad. Er worden dus ook slechts 4 rondjes gereden. .