Elite mannen draaien warm voor hun WK veldrijden: "Ik ga geen landverrader zijn"

19:22 19 uur 22. Lars van der Haar: "Ik ga gewoon stof happen". Lars van der Haar: "Ik ga gewoon stof happen"

19:21 19 uur 21. Toon Aerts: "Ik ga geen landverrader zijn". Toon Aerts: "Ik ga geen landverrader zijn"

19:20 19 uur 20. Eli Iserbyt: "Het is warmer dan verwacht". Eli Iserbyt: "Het is warmer dan verwacht"

10:47 10 uur 47. Verrast Van der Haar? In Fayetteville zijn het de Belgen die de olympische kampioen mountainbiken stokken in de wielen zullen proberen te steken. Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zijn de speerpunten van de Belgische selectie, die verder bestaat uit Jens Adams, Vincent Baestaens, Daan Soete en Toon Vandebosch. Even goed doen als de Belgische beloften, die met Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Thibau Nys het volledige podium inpalmden, wordt uiteraard moeilijk. Behalve met Pidcock zullen de Belgen immers ook nog met de Nederlander Lars van der Haar moeten afrekenen. Van der haar vindt een parcours op zijn maat. . Verrast Van der Haar? In Fayetteville zijn het de Belgen die de olympische kampioen mountainbiken stokken in de wielen zullen proberen te steken.



Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zijn de speerpunten van de Belgische selectie, die verder bestaat uit Jens Adams, Vincent Baestaens, Daan Soete en Toon Vandebosch.



Even goed doen als de Belgische beloften, die met Joran Wyseure, Emiel Verstrynge en Thibau Nys het volledige podium inpalmden, wordt uiteraard moeilijk. Behalve met Pidcock zullen de Belgen immers ook nog met de Nederlander Lars van der Haar moeten afrekenen. Van der haar vindt een parcours op zijn maat.

10:46 10 uur 46.

10:45 10 uur 45. Tom Pidcock is 22. In 2019 kroonde hij zich tot wereldkampioen bij de beloften, bij de profs werd hij in 2020 tweede achter Mathieu van der Poel. Vorig jaar strandde Pidcock net naast het podium, na Van der Poel, Van Aert en Toon Aerts. . Tom Pidcock is 22. In 2019 kroonde hij zich tot wereldkampioen bij de beloften, bij de profs werd hij in 2020 tweede achter Mathieu van der Poel. Vorig jaar strandde Pidcock net naast het podium, na Van der Poel, Van Aert en Toon Aerts.