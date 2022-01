WK Veldrijden beloften (20u): Verstrynge en Nys moeten vooral opletten voor de Nederlanders

Mijn tactiek? Ik moet met mijn kopje koersen en me de eerste ronden gedeisd houden. Iets wat me op het EK niet gelukt is. De tweede helft van de wedstrijd zal cruciaal zijn.

18 uur 13. Mijn tactiek? Ik moet met mijn kopje koersen en me de eerste ronden gedeisd houden. Iets wat me op het EK niet gelukt is. De tweede helft van de wedstrijd zal cruciaal zijn. Pim Ronhaar.

18 uur 06. Het is altijd de bedoeling geweest dat ik met een topconditie aan de start zou komen vandaag. Dit seizoen was het vaak "net niet" bij de beloften. Maar vandaag - met deze vorm - heb ik er vertrouwen in. Emiel Verstrynge.

17 uur 48. Ik vind het een mooie omloop, maar het had misschien iets meer mogen regenen om er een echte cross van te maken. Dat heb je niet in de hand. Thibau Nys.

17 uur 47. Ik heb samen met mijn vader gisteren de lijnen wat uitgezet en het parcours verkend. Het is heel speciaal, maar ik kijk er naar uit. Het is wel mooi. Thibau Nys.

17 uur 19. Belgisch blok? De wedstrijd bij de beloften belooft een spannend kijkstuk te worden. Het is een open categorie met 6 à 7 favorieten die zich het voorbije seizoen allemaal getoond hebben. Moeten de Belgen dan samenspannen tegen de concurrentie uit het buitenland? Belgisch kampioen Emiel Verstrynge: "In de eerste koershelft moeten we onze eigen cross rijden, moeten we zien wie er sterk is en wie er in de wedstrijd zit." "Op het einde mogen we dan geen steek laten vallen zoals we op het EK wel gedaan hebben. Dat komen we liever niet meer tegen." Op dat EK vloerde Ryan Kamp Niels Vandeputte en Thibau Nys verrassend in de sprint. .