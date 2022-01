Joran Wyseure is wereldkampioen na perfecte koers van Belgen, Verstrynge en Nys mee op podium

Fase per fase

Fase per fase

20:49 20 uur 49. Wyseure is wereldkampioen! Joran Wyseure houdt stand en heeft de wereldtitel bij de beloften te pakken na een bijzonder knappe race. Verstrynge rijdt met applaus over de streep. Het Belgisch feestje is helemaal compleet met Thibau Nys op 3.

20:48 20 uur 48. 7 seconden. Het is nog nagelbijten vooraan, want het verschil tussen de 2 leiders is slechts 7 seconden. De spanning blijft maar stijgen.

20:48 20 uur 48. Wyseure kijkt eens achterom en ziet dan Verstrynge opdoemen. Wie gaat er aan de haal met de regenboogtrui?

20:46 Verstrynge komt kort, maar blijft hangen. 20 uur 46. Verstrynge komt kort, maar blijft hangen

20:46 20 uur 46. Ryan Kamp moet zich nu gewonnen geven. Thibau Nys zit nog in het wiel van de Nederlander Mees Hendrikx. Dat allemaal op 29 seconden van Wyseure.

20:45 20 uur 45. Dichter en dichter sluipt hij bij zijn prooi. Emiel Verstrynge doet er nog alles aan om de regenboogtrui af te snoepen van Wyseure. Lukt hem dat ook?

20:43 20 uur 43. Laatste ronde. Joran Wyseure is al toe aan de laatste ronde. Het gevaar komt echter uit eigen kamp met Emiel Verstrynge. 10 seconden is het verschil. Het wordt nog spannend.

20:40 20 uur 40. Verstrynge toch weg. Emiel Verstrynge voelt de kuiten jeuken en snelt er dan toch vandoor. 1 en 2 voor België op dit moment. En dan houdt Nys zich nog wat koest bij de Nederlanders.

20:39 20 uur 39. Ik wist dat Joran Wyseure goed was, maar zo goed... Bart Wellens.

20:37 20 uur 37. Verstrynge kan zich niet houden en gaat achter Wyseure. Verstrynge kan zich niet houden en gaat achter Wyseure

20:36 20 uur 36. Demarrage Verstrynge. Emiel Verstrynge plaatst een splijtende demarrage, maar rijdt toch niet weg. Ryan Kamp probeert dan op zijn beurt te versnellen.

20:35 20 uur 35. Nog 2 ronden. Het ziet er steeds beter en beter uit voor Joran Wyseure. Met nog 2 ronden voor de boeg heeft hij een voorsprong van 15 seconden. Hendrikx, Verstrynge en Nys vormen de 2e groep.

20:35 20 uur 35. Wyseure pakt de trappen met 2 treden tegelijk. Wyseure pakt de trappen met 2 treden tegelijk

20:32 20 uur 32. Verstrynge en Thibau liggen op vinkenslag. Wat Thibau laat zien, is boven verwachting. Sven Nys.

20:31 Verstrynge coleert op het wiel van de eerste Nederlander. 20 uur 31. Verstrynge coleert op het wiel van de eerste Nederlander

20:31 20 uur 31. Onze landgenoten laten de Nederlanders eerst hun bord leegeten. Dat lukt voorlopig ook goed.

20:31 20 uur 31. Na Ronhaar is het nu de beurt aan Hendrikx om de achtervolging op Wyseure in te zetten. Emiel Verstrynge bekijkt het allemaal vanuit het wiel. Maar ook Nys is goed mee.

20:25 20 uur 25. Wyseure valt voorlopig niet stil en zijn voorsprong wordt ook wel iets groter. Maar Pim Ronhaar is wel aan het beuken. Emiel Verstrynge en Thibau Nys zitten dan weer in een zetel in het wiel van de Nederlanders.

20:24 20 uur 24. Op de belangrijke klim heeft Ronhaar wat geknabbeld aan de voorsprong. 13 seconden zijn er 11 geworden.