Belofte Emiel Verstrynge: "Ryan Kamp is de logische topfavoriet"

14:40

14 uur 40. Emiel Verstrynge: "De beste gaat hier winnen". Emiel Verstrynge is één van de Belgische beloften morgen. De jonge Oost-Vlaming is er voor de tweede opeenvolgende keer bij op een WK veldrijden. Vorig jaar werd hij bij de junioren derde na Thibau Nys en Lennert Belmans. "Dat ik geselecteerd ben, wil zeggen dat ik goed bezig ben. Het is geen gemakkelijk seizoen geweest omdat we altijd bij de profs moesten rijden. Morgen wordt mijn allereerste beloftencross." Is een tweede opeenvolgende podiumplaats de ambitie in Oostende? "Vorig jaar kwam het podium onverwacht. Ik start niet helemaal vooraan morgen en dat is een nadeel in de eerste ronden." "Ik ga proberen om zo snel mogelijk op te schuiven. Dat lukt in deze cross, want de besten komen automatisch naar voren. De sterkste renner gaat hier winnen." .