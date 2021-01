Andere Belgen na parcoursverkenning: "Wout van Aert wordt wereldkampioen"

13:01

13 uur 01. Michael Vanthourenhout: "Podium wordt moeilijk". Michael Vanthourenhout vindt zondag niet zijn geliefkoosde parcours. "Het podium wordt dan ook moeilijk, maar de conditie is er wel en ik hoop op een goede dag. Dan kan ik zeker meestrijden voor het podium." "De helft van het parcours ligt me super goed, vanaf we het zand induiken moet ik me twee à drie minuten oppeppen. Iedereen zal volgens mij veel fouten maken." Is derde het hoogst haalbare? "We moeten realistisch zijn. In Overijse reden Pidcock en ik ook rond op meer dan 2 minuten van Wout en Mathieu. Het is geen schande uiteraard, maar wel een beetje vervelend aangezien we al bezig zijn van in september. Zij waren toen nog bezig met andere doelen, rustten dan een beetje om dan frisser in het seizoen te komen." Wie pakt het goud? "Wout van Aert." .