LIVESTREAM (10.50 uur): vrouwen junioren strijden straks voor 1e individuele wereldtitel in Liévin

Belgische ambities

België vaardigt een trio af bij de vrouwen junioren. Wat mogen we van hen verwachten?



"Van het Belgische trio is Sanne Laurijssen de enige tweedejaarsjuniore. We hopen met haar rond die 12e plek uit te komen."



"Laurijssen krijgt vandaag een parcours dat haar gunstig gezind is, want ze houdt van trage crossen."



"Lisa Maes en Zita Peeters zijn twee eerstejaarsjunioren. Ze komen in Liévin ervaring opdoen met het oog op volgend jaar, waar we met hen dan hopelijk kunnen mikken op de top 10."