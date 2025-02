Ondanks hobbelige start: Zoe Bäckstedt zet meesterschap in de verf met nieuwe wereldtitel bij beloften

De topfavoriete heeft het waargemaakt! Bij de vrouwen beloften heeft Zoe Bäckstedt zichzelf opgevolgd op het WK veldrijden in Liévin. De Luxemburgse Marie Schreiber kwam nog even kietelen, maar moest vrede nemen met zilver. De Belgische vrouwen eindigden buiten de top 10: Sterre Vervloet eindigde elfde, Xaydee Van Sinaey zestiende.

De veer brak toch, Bäckstedt liep weer uit richting een halve minuut. Ze had zelfs de ruimte voor nog een foutje in de slotronde én haalde het alsnog met overschot. Dan ben je de sterkste vrouw in dit deelnemersveld.

Wie zou Zoe Backstedt wat doen? Op papier was haar grote uitdaagster kanonstartster Marie Schreiber , maar ze kwam niet goed in haar klikpedaal en miste haar start.

"De eerste ronde liep niet zo vlot bij mij", bekende Zoe Bäckstedt. "De omstandigheden waren volledig verschillend van de verkenning dus ik panikeerde een beetje. Ik slipte in een van de bochten in het begin."

"Ik was zeker niet op mijn gemak ondanks die voorsprong van een halve minuut. Het was een heel uitdagend parcours, heel anders dan ik gedacht had. Zelfs in de vlakke bochten ging je makkelijk onderuit."

"Het liep niet altijd geweldig dit seizoen, met vooral in het begin veel ups en downs. In Maasmechelen kreeg ik een boost van zelfvertrouwen. Toen voelde ik het vuur voor dit WK."