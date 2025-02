LIVESTREAM (zondag 12.50 uur): maakt Zoe Bäckstedt favorietenrol waar bij de vrouwen beloften?

Belgisch duo

Waar reiken de ambities van de twee Belgische beloften bij de vrouwen?



"Xaydée Van Sinaey is onze vooruitgeschoven vrouw. Maar ze beleeft niet haar gemakkelijkste winter."



"Van Sinaey had een moeilijk seizoensbegin en werd ziek na het BK. Daardoor heeft ze sindsdien geen cross meer gereden."



"Gelukkig heeft Van Sinaey de voorbije periode goed kunnen trainen met haar ploeg. We hopen dat ze volledig hersteld is en richting de top 10 kan kijken."



Sterre Vervloet is de 2e Belgische belofte op het WK. "Voor haar hopen we op de top 12."