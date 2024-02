LIVESTREAM: Kijk naar het WK veldrijden voor vrouwen junioren

Met Shanyl De Schoesitter en Sanne Laurijssen heeft België 2 deelnemers bij de vrouwen junioren.



"We mogen niks spectaculairs verwachten van hen", is bondscoach Sven Vanthourenhout voorzichtig.



"Shanyl De Schoesitter is bekwaam om in de top 10 te eindigen. Eerstejaarsjunior Sanne Laurijssen kan dan weer in de buurt van de top 16 komen."