Nederlandse bondscoach: "Oranje podium bij de vrouwen? Ik zie het niet meteen gebeuren"

In 3 van de voorbije 4 edities bezetten de Nederlandse vrouwen het volledige WK-podium.



Als je de lijn van deze winter doortrekt, zou een oranje podium de logica zelve zijn. Maar sinds vorig weekend in Hoogerheide staan er vraagtekens achter de namen van Puck Pieterse en Ceylin Alvarado.



"Ceylin kreeg in Hoogerheide last van haar rug. Puck was niet helemaal fit teruggekeerd van haar stage. Eergisteren zei Puck dat ze oké was, maar of ze zaterdag weer de oude zal zijn valt nog af te wachten", zegt Gerben de Knegt (bondscoach van Nederland).



Gelooft De Knegt in een volledig Nederlands podium? "Ik zie het niet meteen gebeuren. Blanka Vas heeft in Hoogerheide getoond dat we haar zeker niet mogen onderschatten voor het podium."