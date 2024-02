LIVESTREAM: Fem van Empel is al in de openingsronde gaan vliegen, Verdonschot in top 10

Laura Verdonschot kan tevreden zijn over haar seizoen, al miste ze op het BK het goud op een haar na. "Ik heb die nacht niet geslapen, maar na wat emo-eten was het tijd om me te herpakken. In Benidorm stond ik er en dat voelde als een kleine overwinning."



Vorige week werd Verdonschot nog 6e in Hoogerheide. "Ik ben de laatste maand niet uit de top 7 gevallen in de Wereldbeker en dat is boven mijn niveau."



"Dat betekent niet dat ik hier in de top 6 zal eindigen, want op een WK stijgen altijd rensters boven zichzelf uit of zie je namen die tijdens het seizoen minder hebben gepresteerd."



"Zelf hoop ik op een superdag. Als ik in orde ben, hoop ik rond die 6e plaats te eindigen."