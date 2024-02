Vrouwen beloften: Zoe Bäckstedt droomt van wereldtitel, Belgen mikken op top 10

Bondscoach Sven Vanthourenhout tempert de Belgische verwachtingen bij de vrouwen beloften.



"We zullen niet in de buurt van het podium komen. Maar Fleur Moors en Julie Brouwers moeten zeker de top 10 aankunnen", schat de bondscoach in. "Xaydee Van Sinaey heeft dat ook in zich, maar bij haar zal het net niet of net wel worden."



"Moors heeft geen gemakkelijke winter achter de rug. Ze scheurde haar nier bij een val in het begin van het seizoen en had tijd nodig om daarvan te herstellen. Maar Moors kwam weer boven water in de kerstperiode en groeide daarna week na week."