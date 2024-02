LIVESTREAM: Zoe Bäckstedt jaagt op wereldtitel bij vrouwen beloften

Vrijdag de mixed team relays, zaterdag het WK bij de vrouwen en ook zondag was Sanne Cant in de weer in Tabor. Ze hielp de beloften tijdens de verkenning. "Ik was toch nog aanwezig en wou dus nog wat tips meegeven", vertelt ze.



"Tegenover gisteren is het parcours heel hard opgedroogd. Lijnen rijden is momenteel heel belangrijk, maar op jeugdige leeftijd is dat niet altijd gemakkelijk. Ik wist de lijnen nog liggen van gisteren, dus ik hoop dat ik ze iets heb bijgebracht."



"Zo heb ik het gevoel dat ik me iets nuttiger heb gemaakt. Gisteren was het niet leuk, dus dan is het goed dat je nog zoiets kan doen."