Kijk vanaf 10.45u naar het WK veldrijden voor vrouwen junioren

12 uur 07. De Nederlandse Lauren Molengraaf toonde zich autoritair in de Wereldbeker en steekt er met kop en schouders bovenuit om voor eigen volk het goud te pakken. "Daarna heb je de Canadese zusjes Holmgren, de Française Célia Gery en de Italiaanse Valentina Corvi die kans maken op medailles", schat Fleur Moors in. .

Als Fleur Moors of ik een goede dag hebben, dan maken we kans op een podiumplaats. Op dit snelle parcours ligt het niveau na topfavoriete Lauren Molengraaf dicht bij elkaar.

12 uur 04. Als Fleur Moors of ik een goede dag hebben, dan maken we kans op een podiumplaats. Op dit snelle parcours ligt het niveau na topfavoriete Lauren Molengraaf dicht bij elkaar. Xaydee Van Sinaey.

clock 12:04

12 uur 04. De visie van de bondscoach. De topfavoriet: Lauren Molengraaf (Ned). "Ze steekt er met kop en schouders bovenuit in haar categorie. Dit seizoen stak Molengraaf ook al haar neus aan het venster bij de elite: ze werd 10e in Heusden-Zolder (Superprestige) en 12e in Antwerpen (Wereldbeker). Ze is bij de junioren de te kloppen vrouw." De Belgische medaillekansen: "Achter topfavoriete Molengraaf zijn er 5 à 6 meisjes aan elkaar gewaagd. Onder hen ook 2 landgenotes: Belgisch kampioene Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey . Ze zijn allebei in staat om op het podium te eindigen", zegt bondscoach Vanthourenhout. Al bleven ze vorige maand niet gespaard van gezondheidsperikelen. "Van Sinaey paste voor het BK door ziekte, maar is conditioneel snel gegroeid de voorbije weken. Moors kwam vorige week ten val op training, waardoor ze paste voor Besançon. Maar ze zijn allebei klaar voor het WK." .