Canadese tweelingzussen zorgen voor familiefeestje bij vrouwen junioren, Van Sinaey is 5e

Dat de Canadese tweelingzusjes Ava en Isabella Holmgren daarvan zouden profiteren, was geen grote verrassing. De voorbije weken maakten ze Molengraaf al het leven zuur in de Wereldbeker.

Ava Holmgren: "Dat mijn zus wint maakt het nóg beter"

Emoties troef bij de zusjes Holmgren na hun nummertje bij de junioren. "Het is nog niet doorgedrongen", reageerde wereldkampioene Isabella.



"Ava naast mij als 2e maakt deze wereldtitel nog beter. Het is leuk om het Canadese volkslied te horen."

Zilveren zus Ava leek even blij als wereldkampioene Isabella. "Ik kwam hier met een medaille in mijn achterhoofd. En dan wint mijn zus, dat is nóg beter. Dit is een geweldige dag."