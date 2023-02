LIVESTREAM: Krijgen we tweestrijd tussen Fem van Empel en Puck Pieterse?

Ik heb wel wat scenario's in mijn hoofd waar de beslissing kan vallen, maar het kan zomaar anders lopen. We moeten eerste zien hoe de wedstrijd loopt voor we plannen inzetten.

Ik heb wel wat scenario's in mijn hoofd waar de beslissing kan vallen, maar het kan zomaar anders lopen. We moeten eerste zien hoe de wedstrijd loopt voor we plannen inzetten. Fem van Empel.

20 uur 27. Laura Verdonschot is nog niet de oude na haar ziekte vlak voor het BK. "Ik dacht dat ik een kans maakte op de Belgische titel. Als je dan ziek valt, dan is dat het ergste wat er is", vertelt ze. "Ik ben echt wel ziek geweest door een mondinfectie en ik had 5 dagen koorts. Het gaat beter, maar op een WK is iedereen in topvorm. Ik zal niet 100 procent zijn." "Had je me 3 weken geleden gevraagd of ik me tussen de Nederlandse vrouwen zou zetten, dan had ik ja gezegd. Nu weet ik het niet." "Ik hoop op de top 10, maar ik besef dat dat misschien niet realistisch is." .