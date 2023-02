Geen tweestrijd bij de vrouwen: emotionele Van Empel bekroont wonderjaar met wereldtitel

Een glijpartij in het bos is het sleutelmoment van de wedstrijd: Pieterse ging onderuit in een gladde bocht vol modder en zag Van Empel daarna niet meer terug.

Niet dat we tot dan al gesmuld hadden van een tweestrijd. Pieterse had in de openingsronde al haar spons wat uitgewrongen na een rotslechte start.





Van Empel van haar kant had in de openingsronde indruk gemaakt met een verschroeiende demarrage op een zware oplopende strook.

Na haar schuiver bleef Pieterse over de balkjes springen, waar Van Empel voet aan grond moest zetten. Maar de kloof kreeg ze niet meer dichtgeritst.



Van Empel was overduidelijk de sterkste. In de laatste hectometers zorgden de emoties voor traantjes.



Achter de rug van Pieterse zorgde Brand voor een volledig oranje podium. De Belgische vrouwen bezetten aan de streep de plekjes 13 (Norbert Riberolle), 14 (Franck) en 15 (Verdonschot).