Bij de vrouwen beloften ligt het goud te wachten op Shirin van Anrooij

De topfavoriet: Shirin van Anrooij (Ned). "Niemand komt in haar buurt. Van Anrooij won dit seizoen 6 crossen bij de elite op het allerhoogste niveau. Je kan je dan afvragen of de beloftecategorie nog de categorie is waarin ze moet rijden op het WK. Maar het is wellicht een persoonlijke keuze."



De Belgische medaillekansen: "We moeten realistisch zijn, een podium zit er niet in. Maar Julie Brouwers en Kiona Crabbé kunnen wel allebei in de buurt van de top 10 eindigen."



Vooral Brouwers mag mikken op de top 10. "Ze heeft me dit seizoen verbaasd met de progressie die ze gemaakt heeft. Crabbé stond de voorbije jaren boven Brouwers. Dat Brouwers zo'n grote stap heeft gezet, zal Crabbé extra motiveren om zondag net iets meer te geven dan ze gewoon is."