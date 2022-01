LIVESTREAM: Topfavoriete Bäckstedt vliegt in 1e ronde meteen van de concurrentie weg

Fleur Moors heeft pech, de entourage is er het hart van in. 18 uur 12.

18 uur 10. 2e ronde. We zijn ondertussen al begonnen aan de 2e ronde. Maar waar zit Moors nu? Ze is 24e, en laatste, op 3 minuten van de leidster. .

18 uur . Start. We zijn vertrokken. Neemt Bäckstedt meteen de handdoek op in de beginfase? .

17 uur 30. Fleur Moors voor haar 1e WK: "Beetje zenuwen". Het verhaal van Fleur Moors is opvallend. De voormalige handbalster rijdt vandaag nog maar haar 13e cross ooit. "Ik ben er klaar voor, maar heb wel een beetje zenuwen", vertelt ze voor de race. "Het zijn korte klimmetjes, dus dan is het wel handig dat ik explosief ben." Moors maakt zich ook geen illusies. "Zoe Bäckstedt kan ik niet verslaan. Ik ga gewoon proberen om mijn wedstrijd uit te rijden zonder te vallen. Dan ben ik tevreden." .

09 uur 34. Zoe Bäckstedt versus de rest. Zonder calamiteiten kan Zoe Bäckstedt vanavond een nieuwe titel toevoegen aan haar nu al indrukwekkende erelijst. De Britse, dochter van ex-renner Magnus, is nog maar 17 en staat in zowat elke discipline haar mannetje. Zo werd ze in september nog wereldkampioene op de weg in Leuven. Bäckstedt, die dit seizoen al bij de profs won in Essen, is in principe een maatje te groot voor haar concurrentes. Leonie Bentveld komt nog het dichtst in haar buurt en zou het zilver moeten kunnen claimen, de strijd voor het brons is minder voorspelbaar. Ons land kan enkel inzetten op Fleur Moors nadat Belgisch kampioen Xaydee Van Sinaey zondag positief testte. .