Sluwe Marianne Vos pakt haar 8e wereldtitel veldrijden na tactisch steekspel met Lucinda Brand

De bronzen medaille gaat naar Persico. Alvarado ging in het slot tegen de grond en zag zo de hoop op een medaille in rook opgaan.

22 uur 25. Persico 3e. De bronzen medaille gaat naar Persico. Alvarado ging in het slot tegen de grond en zag zo de hoop op een medaille in rook opgaan. .

22:25

22 uur 25. Vos is wereldkampioene! Na een tactisch steekspel is het Marianne Vos die het haalt. In een verbeten duel is Vos in de spurt sneller dan Lucinda Brand. Het is al haar 8e wereldtitel in het veld. .