Denise Betsema: "Ik ruik mijn kans in het zand van Oostende"

10 uur 57. Betsema: "Ik ruik mijn kans in het zand van Oostende". Denise Betsema moest de laatste wedstrijden haar meerdere erkennen in haar landgenotes Lucinda Brand en Ceylin Carmen del Alvarado. Maar het zand in Oostende speelt in haar voordeel. "Ik train ontzettend veel in het zand thuis", zegt Betsema, die op het eiland Texel woont. "Het is een techniek die ik onder de knie heb en dat moet me zaterdag zeker van pas komen." "Ik ruik mijn kans op het parcours in Oostende, al zijn volgens mij Brand en Alvarado topfavoriet. Ik zal het verschil echt moeten maken in het zand." .