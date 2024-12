Hij komt, hij komt! Kijk om 15.10 uur naar entree van Mathieu van der Poel in het veld in WB Zonhoven

Nog geen duel met Wout van Aert

Omdat Tom Pidcock een winter sans inplant, krijgen we dit jaar geen Grote 3, maar enkel de Grote 2 in het veld.



Mathieu van der Poel begint er vandaag aan in Zonhoven, waar hij Wout van Aert nog niet tegenkomt. Dat eerste duel is voor morgen in Mol.



MVDP rijdt 11 cross, WVA 6. Ze komen elkaar 4 keer tegen: naast Mol ook in Loenhout (27/12), Dendermonde (5/1) en Maasmechelen (25/1).