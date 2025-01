Nys haakt af door ziektekiemen, wel langverwacht duel Van der Poel vs. Van Aert in Maasmechelen

In het laatste weekend voor het WK veldrijden valt het doek over de Wereldbeker: zaterdag rijden de crossers in Maasmechelen, zondag in Hoogerheide. Zaterdag toppen Mathieu van der Poel en Wout van Aert de affiche. Kijk vanaf 15.10 uur op VRT 1, VRT Max of met livestream.