LIVESTREAM Maasmechelen: moddermasterclass van Van der Poel, Van Aert ondanks foutjes op 2e plaats

Tweede en laatste duel Van Aert-Van der Poel

De veldritwereld keek reikhalzend uit naar de duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel deze winter, maar door omstandigheden treffen ze elkaar in Maasmechelen pas voor de tweede en meteen ook laatste keer.



"Laat ons hopen dat het nu (in tegenstelling tot Loenhout, red) wél een duel wordt", zegt Wout van Aert.



"Het is enorm gehypet. Ik stond vanochtend op om 8 uur en het was een hoofdpunt op het nieuws. Dat is bijzonder."



Van Aert vindt het dan ook onnozel dat Maasmechelen is omgedoopt tot 'het officieuze WK'. "Dat is het absoluut niet, wel een gewone cross. In principe is het mijn laatste wedstrijd van de winter. Mijn vorm zou beter moeten zijn dan helemaal in het begin."