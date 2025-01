Kijk vanmiddag naar langverwacht duel Van der Poel vs. Van Aert in Maasmechelen, geen zieke Nys

3e winst deze winter voor WVA?

Dit veldritseizoen kruisten Mathieu van der Poel en Wout van Aert de degens slechts één keer. In Loenhout haalde de wereldkampioen het, Van Aert werd vierde.



Laatstgenoemde won de crossen in Gullegem en Dendermonde en kan op het snelle parcours van Maasmechelen misschien een derde zege in zijn ultrakort veldritseizoen behalen. Vraag is hoe goed Mathieu van der Poel hersteld is van zijn ribblessure na zijn val in Loenhout, waarbij hij tegen een paaltje botste.