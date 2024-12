LIVE: Voorsprong van Vandeputte wordt almaar groter, regen aan valpartijen bij de favorieten

Laatste keer zonder Van Aert en Van der Poel

De erelijst in Hulst oogt indrukwekkend: 1 keer Iserbyt, 1 keer Pidcock en liefst 6 keer Van der Poel in de laatste 8 jaar. Die laatste is er vandaag nog niet bij, al hoeven we dat vandaag voor de laatste keer te zeggen.



MVDP opent morgen zijn crossseizoen, Van Aert duikt maandag het veld in. Dit is dus de laatste wedstrijd zonder de "Grote 2".