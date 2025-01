Ook in Hoogerheide declasseert showman Van der Poel de concurrentie, nummer 2 Vanthourenhout wint Wereldbeker

Mathieu van der Poel heeft voor de achtste keer de GP Adrie van der Poel gewonnen, de traditionele generale repetitie op het WK veldrijden. Net als gisteren in Maasmechelen was het weer een onemanshow van de wereldkampioen, met de nadruk op show. Michael Vanthourenhout was 'best of the rest', hij houdt Toon Aerts af in de strijd om de Wereldbeker. Belgisch kampioen Thibau Nys gaf op.