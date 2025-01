LIVE (15.10 uur): Mathieu van der Poel wil in Hoogerheide - mét Thibau Nys - zijn perfecte crossrapport behouden

7 op 7 voor Van der Poel?

6 crossen afgewerkt, even vaak gewonnen. Ook gisteren in Maasmechelen was er niets te doen aan wereldkampioen Mathieu van der Poel.



Op Nederlandse bodem in Hoogerheide kan hij er 7 op 7 van maken en met nóg een extra boost richting het WK trekken, mocht dat nog nodig zijn. Eeuwige rivaal Wout van Aert is er vandaag niet bij.