Eli Iserbyt blijft op de sukkel met slepende blessure en past voor wereldbekercross in Gavere

Geen Eli Iserbyt

Eli Iserbyt blijft last ondervinden van zenuwpijn. De veldrijder vertelde vorige week dat hij met chronische zenuwpijn kampt in zijn bil (met uitstralende pijn tot in zijn voet). Hij kon door die blessure nog niet constant presteren dit seizoen, zo werd hij maandag pas 19e in Mol. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal kiest er dan ook voor om donderdag niet van start te gaan in Gavere. Zijn deelname in Besançon wordt nog bekeken, meldt de ploeg.