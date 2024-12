LIVESTREAM: Nys meteen uitgeteld door val, kijk naar de Wereldbekermanche in Dublin

Thibau Nys en Eli Iserbyt

Thibau Nys moest vorige week niet tevreden zijn met een 12e plaats. "De prestatie die Thibau in Antwerpen liet zien was niet goed, maar op een bepaald moment voelde hij dat het niet 100 procent draaide en liet hij lopen."



"Thibau zal ook niet het hele Wereldbekergebeuren afwerken", legt De Clercq uit. Zo ontbreekt hij volgende week in Sardinië.



"Eli (Iserbyt) van zijn kant is herboren. Met die twee zeges op een rij in Kortrijk en Antwerpen vorig weekend is er een pak druk en last van zijn schouders gevallen. Hij zat er steeds heel kort bij, maar het was telkens net niet. Tot afgelopen weekend. Vanaf nu kan het snel lopen voor hem en hij heeft zijn klassement te verdedigen. Ook Michael Vanthourenhout lijkt weer helemaal in orde te zijn", besloot de nationale keuzeheer.