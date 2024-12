LIVE: Mathieu van der Poel schudt Toon Aerts uit het wiel in Besançon

Met Besançon zitten we al weer aan de achtste Wereldbekermanche in het veldrijden. Mathieu van der Poel is uiteraard de topkandidaat om na Zonhoven, Mol, Gavere en Loenhout opnieuw te winnen. Daarnaast is het uitkijken of Belgisch kampioen Eli Iserbyt verlost is van zijn zenuwpijnen. Afspraak vanaf 15.10 uur.