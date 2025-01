Sprintduel tussen Van Aert en Nys in vliegmeeting van Benidorm? Volg live vanaf 15.10 uur

Geen Van der Poel

Zoek vandaag niet naar de regenboogtrui in Benidorm.



Mathieu van der Poel heeft de Spaanse Wereldbeker-cross deze winter niet op zijn crosskalender staan, omdat hij zijn wegstage (in Spanje) niet wil onderbreken.



"Omdat deze stage heel belangrijk is in mijn voorbereiding op de klassiekers", zegt Van der Poel. "Door deze stage zal ik beter worden dan door de cross in Benidorm."