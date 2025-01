LIVE (15.10 uur): rijzende ster Del Grosso wint bij beloften, sprintduel Van Aert-Nys in vliegmeeting bij de elite?

Del Grosso viert bij beloften

De rijzende ster aan het veldritfirmanent heeft weer toegeslagen.



Tibor Del Grosso heeft een week na zijn Nederlandse titel bij de elite ook in Benidorm de hoofdvogel afgeschoten. Bij de beloften weliswaar.



De Nederlander vocht een duel uit met onze landgenoot en Europees beloftekampioen Jente Michels, die zijn hoofd boog in de laatste rechte lijn.



Voor Del Grosso is het zijn 4e zege in de Wereldbeker voor de beloften deze winter. Hij blijft leider met 30 punten bonus op Michels en kan zijn eindzege volgend weekend veiligstellen in Hoogerheide (de enige WB-cross die er nog is voor de beloften).