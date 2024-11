Zijn hoogvorm te pakken: zandkliever Eli Iserbyt zet zegereeks voort in opener van Wereldbeker

zo 24 november 2024 16:09

WB Antwerpen Wereldbeker veldrijden 8 rondes 15:10 Antwerpen Eli Iserbyt einde 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Eli Iserbyt heeft de dop van de ketchupfles gevonden. Voor het weekend kon de Belgische kampioen nog geen enkele klassementscross winnen, in Antwerpen vierde hij meteen zijn tweede zege in evenveel dagen. In de Wereldbeker toonde Iserbyt zijn thuis geoefende kunsten als zandkliever en liet hij de concurrentie achter. Sweeck en Vanthourenhout mochten mee op het podium.



Een wereld van verschil met een maand geleden.



Eli Iserbyt moest toen een weekje op de strafbank zitten na het incident met Ryan Kamp in Beringen. Het begin van een neerwaartse spiraal.



Zijn team Pauwels Sauzen-Bingoal speelde wekenlang niet mee voor de knikkers. Maar in 1 weekend ziet de crosswereld er helemaal anders uit.



Na zijn zege in Kortrijk gisteren had Iserbyt vandaag vleugels. Halfweg fladderde hij in het zand weg van vriend en vijand. Zijn eerste zege in een "echte" klassementscross dit seizoen.



Ploegmakker Michael Vanthourenhout was tuk om er een-tweetje van te maken. Maar een lekke band in het slot nekte hem, zandman Laurens Sweeck ging zo met de 2e plek aan de haal.

Terugval Nys, inhaalrace Aerts

En waar zat Europees kampioen Thibau Nys vandaag?



Het zand is niet zijn geliefkoosde speelterrein. Maar toch kliefde Nys lang mee met de kop van de koers.



Totdat de veer in het laatste kwart brak. Nys tastte plots naar zijn schouder, nadat hij een paaltje had geraakte. Hij viel zo nog buiten de top 10, op de 12e plek.



Wie wel met een goed gevoel Antwerpen zal verlaten, is Toon Aerts. Door zijn lage positie op de UCI-ranking startte hij rond de 30e positie.



Aerts zette een ongelooflijke inhaaljacht op poten en bolde uiteindelijk als 8e over de streep. Daardoor mag hij volgend weekend op de 1e startrij plaatsnemen in Dublin.

Reacties na de cross in Antwerpen:

Uitslag WB Antwerpen ranking naam resultaat 1 Eli Iserbyt 2 Laurens Sweeck +17" 3 Michael Vanthourenhout 28" 4 Joran Wyseure 34" 5 Niels Vandeputte 44" 6 Lars van der Haar 54" 7 Pim Ronhaar 1'11" 8 Toon Aerts 1'15" 9 Felipe Orts 1'22" 10 Kevin Kuhn 1'29"