Perfect weekend voor Eli Iserbyt? Demonstratie van Thibau Nys? Kijk straks naar WB-opener in Antwerpen (15.10 uur)

De Scheldecross in Antwerpen is de 1e van 12 Wereldbekercrossen. Trekt Eli Iserbyt zijn winning mood dit weekend door? Of is het woord vandaag aan "frisse" mannen zoals Thibau Nys, Laurens Sweeck, Lars van der Haar en Felipe Orts (die gisteren niet in actie kwamen)? Kijk naar de WB-opener vanaf 14.45 uur.