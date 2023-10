LIVE Wereldbeker Waterloo: Iserbyt moet afrekenen met Thibau Nys en Pim Ronhaar

clock 21:25 21 uur 25. Ronhaar gaat solo. De Baloise Trek Lions spelen het ploegenspel. Ronhaar gooit een bommetje, Nys blijft zitten. Daardoor moet Iserbyt nu uit zijn kot komen. . Ronhaar gaat solo De Baloise Trek Lions spelen het ploegenspel. Ronhaar gooit een bommetje, Nys blijft zitten. Daardoor moet Iserbyt nu uit zijn kot komen.

21 uur 22. Als Thibau Nys vandaag zegeviert in Waterloo, is hij de op 2 na jongste winnaar ooit van een Wereldbekercross. Enkel Mathieu van der Poel en Wout van Aert wonnen al op jongere leeftijd in de Wereldbeker. Met dank aan Jonas Creteur voor de statistiek.



Met dank aan Jonas Creteur voor de statistiek.

21 uur 20. Technisch sterke Nys. Met speels gemak rijdt Nys over de trappen, terwijl Iserbyt en Ronhaar daar wel van de fiets moeten. Het levert Nys een seconde winst op, maar Iserbyt lijmt snel de brokken.



Het levert Nys een seconde winst op, maar Iserbyt lijmt snel de brokken.

21 uur 19. Situatie na 1 ronde. 1. Thibau Nys 2. Eli Iserbyt 3. Pim Ronhaar (Ned) 4. Witse Meeussen op 4" 5. Joris Nieuwenhuis (Ned) 6. Ryan Kamp (Ned) op 5" 7. Michael Vanthourenhout 8. Anton Ferdinande 9. Loris Rouiller (Zwi) op 8" 10. Niels Vandeputte

2. Eli Iserbyt

3. Pim Ronhaar (Ned)

4. Witse Meeussen op 4"

5. Joris Nieuwenhuis (Ned)

6. Ryan Kamp (Ned) op 5"

7. Michael Vanthourenhout

8. Anton Ferdinande

9. Loris Rouiller (Zwi) op 8"

10. Niels Vandeputte





21 uur 17. Koptrio. Iserbyt heeft 2 Baloise Trek Lions aan zijn been: Pim Ronhaar en Thibau Nys. Ook de rest hinkt niet ver achterop.

21 uur 16. Nys schuift op. Ronhaar maakt de oversteek naar Iserbyt. Achter hen komt Vanthourenhout met Thibau Nys aangestormd.

21 uur 14. Van der Haar nergens te zien. Met een gelegenheidssnor is Lars van der Haar vandaag aan de slag in Waterloo begonnen. Maar een geluksbrenger is die snor voorlopig niet. De Nederlander is helemaal in de achterhoede verzeild geraakt op plek 31.



De Nederlander is helemaal in de achterhoede verzeild geraakt op plek 31.

21 uur 12. Iserbyt rijdt weg. 10 meter is Iserbyt los. Witse Meeussen probeert de schade te beperken in 2e positie. Durft Iserbyt het nu al aan om alleen op pad te gaan?



Durft Iserbyt het nu al aan om alleen op pad te gaan?

21 uur 11. Slechte start Nys. Thibau Nys heeft werk voor de boeg. Hij rijdt in 18e stelling, terwijl Iserbyt al voorin aan de boom schudt.

21 uur 10 START! Eli Iserbyt schiet als een kanonkogel weg, met zijn maatje Michael Vanthourenhout in zijn slipstream.



20 uur 56. Over een kwartier worden de mannen losgelaten voor hun 1e afspraak in de Wereldbeker. Topfavorieten zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Thibau Nys. Grote afwezige is de geblesseerde Laurens Sweeck, die op Mallorca aan zijn herstel werkt.



Topfavorieten zijn Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar en Thibau Nys. Grote afwezige is de geblesseerde Laurens Sweeck, die op Mallorca aan zijn herstel werkt.

15 uur 21. Thibau Nys: "Waarom zou het vandaag niet opnieuw lukken?". Alle ogen zijn straks opnieuw gericht op Thibau Nys. Vorige week won de 20-jarige zijn eerste cross bij de profs. "Het was een mooi moment waar ik nog steeds van aan het nagenieten ben", vertelt hij. "Het was vroeger dan ik verwacht had, maar nu heb ik wel het nodige vertrouwen opgedaan. Waarom zou het vandaag ook niet lukken, bijvoorbeeld?" In Waterloo krijgt hij alvast de kans om zich te bewijzen op een zwaardere omloop. "Vorig jaar reed ik dan altijd mijn betere resultaten. Ik hoop dat dat ook lukt bij de profs. Het is spannend afwachten want het heeft hier de laatste dagen flink geregend." "Of ik nu meer druk voel? Eigenlijk niet. Ik leg mezelf al voldoende druk op. Dat is het enige wat ik voel. Het niveau zal normaal gezien ook niet veel hoger liggen dan vorige week. Toen stonden ook alle grote namen aan de start."



In Waterloo krijgt hij alvast de kans om zich te bewijzen op een zwaardere omloop. "Vorig jaar reed ik dan altijd mijn betere resultaten. Ik hoop dat dat ook lukt bij de profs. Het is spannend afwachten want het heeft hier de laatste dagen flink geregend."



"Of ik nu meer druk voel? Eigenlijk niet. Ik leg mezelf al voldoende druk op. Dat is het enige wat ik voel. Het niveau zal normaal gezien ook niet veel hoger liggen dan vorige week. Toen stonden ook alle grote namen aan de start."

15 uur 20. Ik heb begrip dat sommigen niet naar Amerika komen. Het zijn veel opofferingen voor een uur cross. Thibau Nys.

15 uur 15. De outfit van vader Sven Nys voor de Legends Race, daags voor de koers. Elk jaar pakt vader Nys bijzonder uit bij het carnavaleske gebeuren. "Het leven is te kort om altijd serieus te zijn."

15 uur 14. Puck Pieterse deed gisteren een verkenning, ontdek hier samen met de vicewereldkampioene het parcours:

18 uur 01. De trappen lagen er gisteren al vettig bij:

18 uur 01. Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden. Glijpartijen zijn niet uit te sluiten. Sven Nys.